Умер Джорджо Армани

Дизайнер Джорджо Армани скончался. Компания Armani Group подтвердила данный факт.

Ранее о смерти модельера сообщила газета Repubblica. Она случилась 4 сентября 2025 года.

«С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силой компании», – говорится в релизе.

Армани мирно ушел из жизни в окружении близких. Ему был 91 год.

«Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, коллекциям и многочисленным текущим и будущим проектам», – говорится в релизе Армани Груп.

Рим, Елена Васильева

