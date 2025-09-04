Умер Джорджо Армани

Дизайнер Джорджо Армани скончался. Компания Armani Group подтвердила данный факт.
Ранее о смерти модельера сообщила газета Repubblica. Она случилась 4 сентября 2025 года.
«С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силой компании», – говорится в релизе.
Армани мирно ушел из жизни в окружении близких. Ему был 91 год.
«Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, коллекциям и многочисленным текущим и будущим проектам», – говорится в релизе Армани Груп.
Рим, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»