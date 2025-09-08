В столице Непала погибли 20 человек в ходе протестов против запрета соцсетей

Более 20 человек погибли в ходне акции протеста против запрета социальных сетей в Непале и других городах, сообщают азиатские СМИ.

По данным полиции, в результате столкновений погибли как минимум 20 человек, более 250 пострадали. Среди пострадавших 28 полицейских.

Как уточняет «Интерфакс», здание парламента окружили десятки тысяч протестующих. Они вышли на улицу в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей. Власти объявили о введении комендантского часа в некоторых городах.

