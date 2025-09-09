Президент Венесуэлы перенес Рождество на 1 октября – стране остро нужен праздник

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник, что своим указом перенесёт начало Рождества на 1 октября, что является традиционной практикой в его стране. «Мы применим формулу, принятую в предыдущие годы, которая принесла много пользы экономике, культуре, радости, счастью (...). Рождество в Венесуэле начинается 1 октября», – заявил Николас Мадуро в своей еженедельной телепрограмме.

Глава государства-социалиста не чужд этой практике. В прошлом году он уже переносил начало рождественских праздников на 1 октября. Он также «запускал» Рождество в октябре или ноябре в 2019, 2020 и 2023 годах.

В этом году Николас Мадуро заявил, что защищает «право на счастье» венесуэльцев, в то время как США разместили свои военные корабли вблизи территориальных вод страны в рамках, по их словам, антинаркотической операции. СШ обвиняют Венесуэлу и Мадуро лично в наркокризисе, который складывается в штатах. За Мадуро, которого власти США называют главой наркомафии, назначено вознаграждение в 50 млн долларов – деньги выплатят за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы.

Каракас, в свою очередь, рассматривает все действия США как попытку госпереворота. На фоне внешней агрессии Венесуэла как никогда нуждается в празднике, поясняют власти. Поэтому в этом году Рождество начнется 1 октября «с радости, торговли, активности, культуры, рождественских гимнов, танцев и традиционной еды», отметил Мадуро.

