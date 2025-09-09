В Мексике при столкновении поезда и автобуса погибли 10 человек

В Мексике грузовой поезд врезался в двухэтажный автобус с пассажирами. Погибли по меньшей мере 10 человек, более 60 пострадали.
Авария произошла в городе Атлакомулько. Автобус выехал на рельсы, в этот момент в него врезался грузовой состав и протащил сотни метров, прежде чем остановиться.
Спасателям пришлось применять специнструмент, чтобы вытащить пострадавших из обломков автобуса. В результате 10 человек получили смертельные травмы, еще более 60 госпитализированы, большинство из них в крайне тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы проводят расследование причин произошедшего.
Мехико, Зоя Осколкова
