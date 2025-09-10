Жителей Вильнюса эвакуируют из-за пожара на станции разлива СПГ

Жителей столицы Литвы эвакуируют из-за пожара на станции разлива сжиженного природного газа. Об этом сообщают местные СМИ.
Вагоны с газом компании Orlen Lietuva загорелись сегодня утром. Затем пламя перекинулось на стационарный резервуар с топливом из-за чего выросла угроза взрыва.
«Служба противопожарной безопасности и спасения просит всех, живущих в радиусе одного километра от места происшествия эвакуироваться», – говорится в сообщении.
В настоящее время известно об одном пострадавшем, его госпитализировали с ожогами.
На месте работают пожарные бригады. Причины пожара устанавливаются.
Вильнюс, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»