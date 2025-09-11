российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 сентября 2025, 15:07 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Канаде внедорожник протаранил детсад – погиб ребенок, еще 9 человек ранены

Фото AP

Внедорожник врезался в здание детского сада в Канаде. В результате происшествия погиб полуторагодовалый мальчик. Еще девять человек пострадали, в том числе шестеро детей в возрасте от 1,5 до трех лет, один из них находится в критическом состоянии. Кроме того, травмированы трое сотрудников детского учреждения. Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию региона Йорк.

Смертельная авария произошла в городе Ричмонд-Хилл к северу от Торонто. На месте происшествия был арестован водитель в возрасте около 70 лет. Полиция не считает, что наезд был преднамеренным.

«По предварительным данным, автомобиль в тот момент находился на парковке и по неизвестным причинам въехал в окно [здания детсада], пробив его», – сказал сотрудник полиции Кевин Небриха. По его словам, в момент аварии в здании находилось 96 детей. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Торонто, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,