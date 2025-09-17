ООН сократит бюджет на 2026 год на 500 млн долларов

Организация Объединенных Наций вынуждена сократить бюджет на 2026 год на 15%, что составляет около 500 млн долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ООН.

С предложением о сокращение бюджета выступил генсек ООН Антониу Гутерриш после пересмотра оценки ресурсов на 2026 год. В ходе анализа бюджета соблюдался баланс между тремя столпами Устава ООН: мир и безопасность, права человека и устойчивое развитие, отметил Гутерриш в письме государствам-членам.

В первую очередь сокращения коснутся поддержки миротворческих миссий. Кроме того, планирует перенос некоторых функций из Нью-Йорка и Женевы в менее дорогостоящие локации.

Окончательное решение по бюджету ООН будет принято в декабре 2025 года.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

