Триумф тщеславия: эксперты ответили, зачем Трамп встречался с королем Англии

Президент США Дональд Трамп накануне встретился с королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке в Англии. Карл зачитал речь в поддержку Украины, его супруга Камилла надела на банкет синее платье, а Мелания Трамп – желтое. Впрочем, этим все и закончится, полагают эксперты.

«Трамп – удивительный пример политика, который не только не скрывает своего тщеславия, но и строит свою работу как главы государства на потакании этому тщеславию. Ему не столько хочется что-то сделать на посту президента США, сколько хочется наслаждаться статусом: я президент США, – заявил «Новому Дню» политический обозреватель Андрей Перла. – Вот он этим и занимается, и невозможно не увидеть огромного удовольствия на его лице, когда он сидит за одним столом с королем, в белой бабочке и слушает тост в свою честь. Точно так же, как невозможно не увидеть, как он счастлив, когда перед ним лебезят лидеры НАТО и Евросоюза. У человека мечта сбылась, он на вершине мира, и все, что теперь надо, – ежедневно получать подтверждения тому, что они именно на вершине.

Трамп похож на короля из «Обыкновенного чуда» – почетный святой, почетный великомученик... Или на главаря бандитов из старой советской постановки «Али-Бабы», который восклицал: «Почему вы меня не восхваляете?!» Восхваляйте – и все будет в порядке. А реальные отношения с НАТО, с Англией, с Израилем, с Ираном, далее – везде, ему интересны гораздо меньше, чем вот эти статусные ужимки и прыжки. Поэтому на вопрос, что выйдет из визита в Англию, ответ один – ничего, все уже вышло, король сказал тост в его честь, дальше неинтересно».

Политолог Марат Баширов в канале «Политджойстик» отметил, что английские соцсети во время визита Трампа взорвались из-за бесцеремонного поведения президента США: «Трамп шел с гвардейцем и говорил с ним (это невозможно, если он «простолюдин»), а король … Чарльз плелся за ними. Безвольный, унылый енот, позор королевы Елизаветы (позволила она бы так вести себя Трампу?). Трамп сегодня уничтожил репутацию королевской власти в некогда великой Британии. Он дважды похлопал королька Чарльза по спине, а тот покорно это принял. Не отмахнулся, не поглядел с возмущением на Донни, а терпел со стоическим наслаждением. Вроде как по протоколу этого нельзя делать. Но если что, то что? Стражники схватят и казнят? Или больше не пустят во дворец? Я понял, зачем Трамп прилетел в Лондон. Он хотел показать, что он Король, а Чарльз – королек, анахронизм, дутый актер давно неинтересного спектакля. Шутка. А теперь серьезно. Премьеры в Британии меняются, как погода в Лондоне, а короли сидят в кресле подольше. Трамп хочет сделать из Британии форпост на краю Европы, коим является Израиль для США на входе между Азией и Европой (Суэцкий канал). И этот проект он начинает продвигать через символьную власть в Британии».

Лондон, Евгения Вирачева

