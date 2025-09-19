российское информационное агентство 18+

Талибы запретили книги, написанные женщинами

Фото: pixabay

В Афганистане попали под запрет книги, авторами которых являются женщины. Об этом заявил представитель правящего в стране движения Талибан.

Афганские власти пришли к выводу, что книги и учебники, написанные женщинами «не соответствуют шариату».

Под запрет попали 680 изданий, признанных «противоречащими шариату и политике Талибана». Среди них около 140 книг авторов женщин, в том числе, например, учебник по безопасности в химической лаборатории.

Кроме того, в университетах Афганистана запретили преподавать 18 предметов, поскольку они «конфликтуют с принципами шариата и политикой системы».

Кабул, Зоя Осколкова

