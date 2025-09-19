Моника Белуччи и Тим Бертон сообщили о разрыве отношений

Известная итальянская актриса Моника Белуччи и знаменитый американский режиссер Тим Бертон заявили о мирном разрыве отношений, сообщает западная пресса.

Бертон и Белуччи заверили, что по-прежнему относятся друг к другу «с большим уважением и симпатией».

Как уточняется, актриса и режиссер вступили в отношения в 2023 году. В тот период они вместе работали над фильмом «Битлджус Битлджус», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2024 году. Белуччи сыграла злобное существо, похожее на Франкенштейна, решившее отомстить своему бывшему мужу, а Бертон выступил в качестве режиссера киноленты.

Рим, Анастасия Смирнова

