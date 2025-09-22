В Нидерландах полиция застрелила подростка за кражу велосипеда

В Нидерландах полицейские застрелили 15-летнего юношу, которого подозревали в краже велосипеда. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в небольшом городе Капелле-ан-ден-Эйссел под Роттердамом. В ресторане быстрого питания полицейские пытались задержать подростка, который, по предварительным данным, был вооружен.

Правоохранители несколько раз потребовали от юноши бросить оружие, но он не послушал и попытался сбежать, после чего сотрудники правопорядка произвели несколько выстрелов.

Сейчас устанавливается, было ли оружие подростка настоящим. За кражу велосипеда также были задержаны еще двое несовершеннолетних. Они остаются под стражей.

Амстердам, Зоя Осколкова

