В Таиланде в центре города образовалась яма глубиной 50 метров

В столице Таиланда Бангкоке образовался провал глубиной 50 метров. По предварительным данным, ЧП произошло из-за прокладки метрополитена.

На участке улицы Самсен перед крупнейшей в стране больницей Ваджира просел грунт. В результате образовалась огромная яма около 30 метров в диаметре и глубиной около 50 метров. Данных о пострадавших не поступало.

Район перекрыли для движения, а пациентов и персонал больницы эвакуировали. В общей сложности пришлось вывести около 3500 человек. Жителям близлежащих домов было также приказано покинуть свои дома.

В этом районе проходила стройка новых станций метро. Предположительно, грунт попал в тоннель, что привело к обрушению близлежащих конструкций и прорыву большой водопроводной трубы.

