Семь монахов погибли при обрыве канатки на Шри-Ланке, среди жертв – россиянин

Семь буддийских монахов погибли и шесть пострадали в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. Об этом сообщает британская Daily Mirror. Трое из погибших, по данным полиции, были гражданами России, Румынии и Индии.

Трагический инцидент произошел вечером 24 сентября, когда 13 монахов возвращались в монастырь в Мелсирипуре после совершения религиозных ритуалов в священном месте. Его причиной, по предварительной информации, стал обрыв троса.

Два монаха смогли выпрыгнуть из падающего вагона и получили легкие травмы, еще четверо серьезно пострадали и были доставлены в больницу.

Обновлено. Посольство России в Коломбо подтвердило гибель буддийского монаха из РФ в результате инцидента на канатке, передает ТАСС.

Коломбо, Наталья Петрова

