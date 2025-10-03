Впервые в истории архиепископом Кентерберийским стала женщина

В пятницу, 3 октября, Сара Маллалли была назначена новым архиепископом Кентерберийским, став духовным лидером 85 миллионов англиканцев по всему миру и первой женщиной, занявшей этот пост, за всю 1400-летнюю историю церкви.

63-летняя Маллалли была назначена епископом Лондона в 2018 году, став третьим по старшинству епископом Церкви Англии. До своего рукоположения Маллалли работала медсестрой в лондонских больницах, а затем стала главным специалистом по сестринскому делу в Англии.

«Отвечая на призыв Христа к этому новому служению, я делаю это в том же духе служения Богу и другим, который мотивировал меня с тех пор, как я впервые пришел к вере в подростковом возрасте», – сказала Маллалли.

«На каждом этапе этого пути, в ходе моей карьеры медсестры и христианского служения, я училась внимательно прислушиваться к людям и к мягким подсказкам Бога, чтобы стремиться объединять людей, чтобы они обрели надежду и исцеление», – добавила она.

Маллалли будет возглавлять учреждение, которое изо всех сил пытается сохранить свою актуальность в более светской стране, пытается преодолеть разногласия между своими более консервативными и либеральными крыльями и борется за восстановление доверия после скандала, связанного с сокрытием фактов жестокого обращения с детьми.

Бывший архиепископ Джастин Уэлби ушел в отставку в прошлом году из-за того, что не сообщил о Джоне Смите, которого обвиняли в физическом и сексуальном насилии над десятками мальчиков, включая тех, с кем он встречался в христианских лагерях, в 1970-х и 1980-х годах.

В разоблачительном независимом отчете говорится, что к 2013 году Церковь Англии «знала на самом высоком уровне» о злоупотреблениях Смита, включая Уэлби, который в том же году стал архиепископом.

По словам церковного историка Диармайда Маккалоха, отставка Уэлби была «историческим событием и не имела прецедента в 1427-летней истории архиепископов Кентерберийских», учитывая, что ни один предыдущий архиепископ не уходил в отставку из-за обвинений в халатности в связи с сексуальным насилием.

«Наша история неудач в обеспечении безопасности оставила после себя глубокий след в виде ущерба и недоверия, – заявила Маллалли в пятницу после своего назначения. – Как архиепископ, я буду стремиться к тому, чтобы мы продолжали прислушиваться к тем, кто пережил беду, заботиться об уязвимых и формировать культуру безопасности и благополучия для всех».

Возведение Маллалли в сан архиепископа стало возможным только благодаря реформам Уэлби, который десять лет назад разрешил посвящать женщин в епископы. Однако, хотя в церковной среде опытный Маллалли считается надёжным помощником в это непростое время, назначение женщины вызвало недовольство более консервативной фракции церкви.

«Сегодняшнее назначение яснее, чем когда-либо прежде, свидетельствует о том, что Кентербери отказался от своих полномочий лидера», – заявили в GAFCON, объединении англиканских церквей в Африке и Азии, регионах, где численность общин выросла за последние годы.

Из-за распространения христианства во времена Британской империи подавляющее большинство англиканцев – примерно трое из четырёх – живут не в самой Британии, а в её бывших колониях. Это сместило центр тяжести веры в сторону более консервативного юга, углубив разногласия с более либеральным Западом, отмечает CNN.

В течение многих лет Маллалли возглавляла церковный процесс изучения вопросов брака и сексуальности и поддерживала инициативу, разрешающую священникам благословлять однополые пары в церквях. Она известна как сильный администратор, который работал над модернизацией управления своей лондонской епархией, одновременно играя ведущую роль в борьбе церкви с пандемией COVID-19.

Архиепископ Кентерберийский – самый публичный представитель института, которому с трудом удаётся сохранить свою значимость в более светском обществе. Архиепископа часто приглашают выступать в важные государственные события, он председательствует на крупных королевских мероприятиях, включая недавнюю коронацию короля Карла.

Кандидаты на пост архиепископа Кентерберийского выбираются Комиссией по выдвижению кандидатур короны, органом под председательством Джонатана Эванса, бывшего главы МИ-5, британской службы внутренней безопасности. Комиссия, состоящая из 17 членов с правом голоса, выбирает наиболее предпочтительного кандидата, которого затем одобряет премьер-министр Кир Стармер.

Однако формально архиепископа назначает король Карл, верховный правитель Церкви Англии. Роль британского монарха восходит к тому моменту, когда король Генрих VIII порвал с властью папы и провозгласил себя главой новой церкви.

В июле Эванс заявил, что не хочет включать в список кандидатов, «все из которых белые, выпускники Оксбриджа, мужчины и родом с юго-востока Англии». Он сказал, что «нужен человек, способный стать подлинным духовным лидером и руководителем церкви», и кто может «авторитетно и любезно говорить христианским голосом о делах страны».

Объявляя о назначении Маллалли, Эванс поблагодарил представителей общественности, высказавшихся по поводу направления развития церкви на публичных консультациях в начале этого года. «Я буду молиться за епископа Сару, которая готовится принять это новое служение в ближайшие месяцы», – сказал он.

Официальная церемония посвящения Маллалли состоится в ходе службы в Кентерберийском соборе в марте 2026 года. Она станет 106-м архиепископом с тех пор, как святой Августин прибыл в Кент из Рима в 597 году. Она возглавит усилия по решению проблемы сокращения числа прихожан церкви, в том числе по привлечению молодежи, а также по решению финансовых проблем, отмечает CNN.

Лондон, Елена Васильева

