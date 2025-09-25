В Таиланде задержали россиянина за нелегальный прокат мотоциклов

В Таиланде задержали гражданина России за организацию незаконного бизнеса по прокату мотоциклов, которые арендовали иностранные туристы.
Полиция вычислила 30-летнего россиянина на острове Ко-Пханган. Мужчина находил клиентов через мессенджер, затем оставлял мототехнику в определенном месте и скидывал GPS-координаты.
При этом в Таиланде россиянин находился по туристической визе, которая не позволяет ему заниматься коммерческой деятельностью.
У бизнесмена насчитывалось 10 мотоциклов, часть из которых была переоборудована в четырехколесные, чтобы ими было проще управлять. В основном нелегальными услугами пользовались израильские туристы.
Задержанный доставлен в полицейский участок для предъявления обвинений.
Бангкок, Зоя Осколкова
