Пятница, 26 сентября 2025, 13:44 мск

При стрельбе в школе в Бразилии погибли двое учащихся

В Бразилии неизвестные открыли стрельбу в школе. По последним данным, трое несовершеннолетних получили ранения, еще двоих спасти не удалось.

Инцидент произошел в образовательном учреждении в городе Собрал. Отмечается, что неизвестные стреляли с парковки.

В результате ранения получили пять человек, двое из которых впоследствии скончались.

Полиция проводит расследование. Отмечается, что на месте обнаружили наркотики и другие предметы, указывающие на то, что преступление может быть связано с разборками наркокартелей.

Бразилиа, Зоя Осколкова

