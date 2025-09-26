При стрельбе в школе в Бразилии погибли двое учащихся

В Бразилии неизвестные открыли стрельбу в школе. По последним данным, трое несовершеннолетних получили ранения, еще двоих спасти не удалось.
Инцидент произошел в образовательном учреждении в городе Собрал. Отмечается, что неизвестные стреляли с парковки.
В результате ранения получили пять человек, двое из которых впоследствии скончались.
Полиция проводит расследование. Отмечается, что на месте обнаружили наркотики и другие предметы, указывающие на то, что преступление может быть связано с разборками наркокартелей.
Бразилиа, Зоя Осколкова
