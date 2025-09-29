В Индонезии пожар уничтожил более 300 жилых домов

В столице Индонезии Джакарте произошел масштабный пожар, уничтоживший более 300 жилых домов. Об этом сообщают местные СМИ.

Огонь вспыхнул в густонаселенном районе Западной Джакарты. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра.

Общая площадь пожара составила более 10 тыс. кв. м. Более 300 жилых домов выгорели, без крова остались около 1,2 тыс. человек. Отмечается, что несколько пострадавших госпитализированы с ожогами, погибших нет.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из домов. На данный момент размер ущерба превысил 2,1 млн долларов.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube