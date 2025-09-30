В Индонезии десятки учеников оказались под завалами после обрушения школы

В Индонезии рухнула школа, когда внутри были ученики. На месте проводится поисково-спасательная операция.

Инцидент произошел на востоке острова Ява. Обрушилось двухэтажное здание исламской школы-интерната.

На данный момент известно об одном погибшем. Еще 99 учеников получили различные травмы, от сотрясений до переломов. Несколько пострадавших госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Под завалами могут находиться до 65 учеников, в основном это мальчики в возрасте от 12 до 17 лет. На месте работают спасатели.

Причины обрушения выясняются. Предположительно, фундамент здания настолько обветшал, что не смог выдержать вес стен.

Джакарта, Зоя Осколкова

