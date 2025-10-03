Британия обвинила Россию во вмешательстве в работу космических спутников

Великобритания обвинила Россию в попытках вмешаться в работу британских военных космических спутников. Ранее с подобными претензиями выступали Германия и Франция.

Как заявил начальник Космического командования королевства генерал-майор Пол Тедман, несмотря на то что британские спутники оснащены технологиями защиты от глушения, если российские аппараты подлетают близко, то они могут видеть спутники других стран и пытаться «собирать с них информацию».

«Мы наблюдаем, как наши спутники глушатся Россией на довольно постоянной основе», – утверждает британский генерал.

В настоящее время у Лондона есть шесть спутников наблюдения и связи на орбите. По словам Тедмана, у Китая и России подобных аппаратов больше сотни, также обе страны испытывали противоспутниковое оружие (лазеры).

Ранее об угрозе спутникам от России заявляли глава Минобороны Германии Борис Писториус и глава французского космического командования генерал-майор Венсан Шюссо.

В свою очередь в «Роскосмосе» неоднократно указывали на то, что западные страны пытаются превратить космос в поле боя. Москва не раз выступала против размещения оружия в космосе и подчеркивала, что РФ действует в космосе в соответствии с международным правом.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube