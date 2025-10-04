В Японии впервые в истории женщина может возглавить правительство

В Японии новым председателем правящей партии и потенциальным следующим премьер-министром страны стала Санаэ Такаити. Об итогах голосования сообщает общественная телерадиовещательная компания NHK.

Такаити набрала 185 голосов из 341. За ее соперника Синдзиро Коидзуми проголосовали 156 членов партии.

Выборы премьер-министра в Японии состоятся в середине октября. Либерально-демократическая партия ранее потеряла большинство в обеих палатах парламента и теперь ей необходимо договариваться с оппозицией, чтобы продвинуть на пост главы кабмина своего кандидата.

7 сентября премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил об уходе в отставку. Недовольство действиями Исибы назрело в партии уже давно, но он привязал уход к заключению торговой сделки с США, которая была согласована 4 сентября.

