Понедельник, 6 октября 2025, 10:10 мск

В Австралии 20 человек были ранены при стрельбе на улице

В Австралии вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь на оживленной улице. По меньшей мере 20 человек получили ранения.

Инцидент произошел в Сиднее. 60-летний мужчина начал стрелять по прохожим из двух винтовок.

В результате один человек был тяжело ранен, еще 19 получили различные травмы, в том числе порезы от разбитого стекла.

Прибывшие на место правоохранители заблокировали, а затем разоружили стрелявшего. Он также был ранен при задержании.

По данным полиции, мужчина успел сделать от 50 до 100 выстрелов. Его мотивы устанавливаются.

Сидней, Зоя Осколкова

