Ядерные учения НАТО начнутся в Европе в понедельник

НАТО начнет в понедельник, 13 октября, ежегодные воздушные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

Он уточнил, что в рамках учений в Европе не планируется использование реальных ядерных боеприпасов, передает ТАСС.

Отмечается, что в этих учениях с задействованием авиации участвуют как ядерные, так и неядерные государства НАТО. В ходе учений отрабатываются алгоритмы и маневры по подготовке ядерных ударов, в том числе по России.

Напомним, 6 октября на территории Литвы стартовали сразу два военных учения государств НАТО. Маневры «Железный волк 2025-II» проходят в городе Пабраде на полигоне имени генерала Жукаускаса и в нескольких других локациях и продлятся до 18 октября. В них участвуют военные из Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Хорватии и Чехии, информирует «Российская газета». В Шяуляе начались учения военной комендатуры Вооруженных сил Литвы «Громовой бастион 2025», которые продляться неделю. Маневры в Шяуляе являются частью интенсивных военных учений, в которых с начала осени участвуют порядка 17 тыс. военнослужащих НАТО.

