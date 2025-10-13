В Словакии 20 человек пострадали при столкновении поездов

В Словакии произошла авария на железной дороге. По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек.

В районе города Рожнява столкнулись два поезда, сообщает МВД страны. На месте работают экстренные службы. На данный момент известно о 20 пострадавших.

Причины происшествия устанавливаются. Отмечается, что полиция обеспечивает безопасность на месте ЧП, координирует работу спасательных служб и управляет движением людей в непосредственной близости.

Братислава, Зоя Осколкова

