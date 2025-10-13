Ученые предупредили об угрозе мегаземлетрясения

Разлом в тектонической плите Хуан-де-Фука, расположенный вблизи северо-западного побережья Тихого океана, может спровоцировать сильнейшее землетрясение, которое может обернуться негативными последствиями для всей планеты, пишет американская газета The New York Times.

В публикации, которую цитирует РИА «Новости», ученые обратили внимание, что среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей.

Между тем геологический разлом в зоне субдукции Каскадия – район, где тектоническая плита Хуан-де-Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту – вызывает еще бОльшие опасения. Там создается колоссальное внутреннее напряжение, которое способно привести к разрывам плиты в наиболее уязвимых местах.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube