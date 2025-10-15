На границе Пакистана и Афганистана произошел вооруженных конфликт

На границе Пакистана и Афганистана вновь произошли боестолкновения. Пакистанские военные открыли огонь в ответ на нападение на блокпосты в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

СМИ сообщают о пожарах на блокпостах, талибы отступают, оставляя множество погибших. Тяжелые бои идут на границе пограничного перехода Спинбулдак-Чаман – одного из важных торговых путей между двумя странами.

В районе конфликта погибли три мирных жителя, несколько детей получили ранения. Есть потери и среди военных.

В свою очередь представитель властей афганской провинции Гельменд заявил, что пакистанская армия захватила семерых рабочих около условной границы и жестоко расправилась с ними.

Конфликт между Пакистаном и Афганистаном разгорелся с новой силой на прошлой неделе. Тогда талибы обвинили Исламабад в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по ее территории.

Кабул, Зоя Осколкова

