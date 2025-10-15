Китайские авиакомпании просят США не запрещать им летать над РФ

Крупнейшие китайские авиакомпании во вторник призвали администрацию Трампа отказаться от плана запретить им пролеты над Россией на американских рейсах, заявив, что это приведет к увеличению времени полета, повышению цен на авиабилеты и может нарушить работу некоторых маршрутов.

На прошлой неделе Министерство транспорта США предложило запретить китайским авиакомпаниям пролетать над Россией по маршрутам в США и из США, заявив, что сокращение времени полета ставит американских перевозчиков в невыгодное положение.

China Eastern, одна из шести китайских авиакомпаний, направивших письма, в заявлении, поданном в Министерство транспорта США, заявила, что этот шаг может увеличить время полета на некоторых важнейших маршрутах на два-три часа, значительно увеличить риск пропущенных стыковочных рейсов и увеличить расход топлива.

Air China и China Southern заявили, что это решение негативно скажется на значительном числе пассажиров в США и Китае.

По прогнозам China Southern, не менее 2800 пассажиров, которые должны были совершить поездку в пик сезона отпусков с 1 ноября по 31 декабря, должны будут перебронировать билеты, «что поставит под угрозу их планы поездок».

Отдельно United Airlines призвала администрацию Трампа распространить запрет на Cathay Pacific, которая осуществляет перелеты через территорию России в США из Гонконга, а также на других перевозчиков, базирующихся в Гонконге.

United Airlines заявляет, что ограничения, наложенные на Россию, фактически лишают ее возможности возобновить беспосадочные рейсы в Китай по ранее обслуживаемым маршрутам, таким как Ньюарк/Нью-Йорк, Вашингтон (округ Колумбия) и Чикаго.

Россия запретила американским авиакомпаниям и многим другим иностранным перевозчикам полеты в своем воздушном пространстве в ответ на запрет Вашингтоном российских полетов над США в марте 2022 года после вторжения России на Украину.

Китайские авиакомпании не попали под запрет и использовали это преимущество для увеличения доли рынка по сравнению с некитайскими перевозчиками на международных маршрутах.

Представитель МИД Китая в пятницу заявил, что ограничения не способствуют личному общению.

Airlines for America, крупная торговая группа, представляющая перевозчиков American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines, высоко оценила эти усилия, но также призвала Министерство транспорта США продолжать «поддерживать паритет в количестве пассажирских рейсов, доступных американским и китайским авиакомпаниям, путем обеспечения того, чтобы уровень пассажиропотока оставался разумно связанным со спросом на рынке».

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

