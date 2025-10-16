В Греции официально одобрен 13-часовой рабочий день

Греческие депутаты в четверг большинством голосов приняли законопроект, который вводит возможность 13-часового рабочего дня. Профсоюзы уже осудили данное решение, назвав его «настоящим Средневековьем труда».

После двух дней жарких дебатов избранные члены парламента проголосовали за текст, предложенный консервативным правительством, который, среди прочего, предусматривает, что в обмен на дополнительную оплату работник может работать до 13 часов в день на одного работодателя в течение ограниченного количества дней в году.

Эта мера вызвала бурные протесты по всей стране. Профсоюзы и левая оппозиция выступают против проекта, «достойного Средневековья», как скандировали профсоюзные активисты во время первой всеобщей забастовки 1 октября.

Закон, среди прочего, предусматривает, что за дополнительную оплату работник может работать до 13 часов в день у одного работодателя. Это положение будет действовать только «до 37 дней в году» и на добровольной основе, заверил министр труда и социального обеспечения Ники Керамеус.

В настоящее время официальный рабочий день в Греции составляет восемь часов с возможностью сверхурочной работы до трёх часов. По данным Евростата, еженедельная продолжительность рабочего времени в Греции составляет 39,8 часа, что выше среднего показателя по 27 странам Европейского союза (35,8 часа).

Афины, Елена Васильева

