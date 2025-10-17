российское информационное агентство 18+

Пятница, 17 октября 2025, 10:46 мск

Более 100 человек пострадали во время протестов в Перу

Фото: Pixabay

В Перу больше 100 тысяч жителей приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы. Протесты переросли в стычки с полицией.

Протестующие требовали отставки временного президента Хосе Хери всего через шесть дней после его вступления в должность. Поводом стала пенсионная реформа, но недовольство быстро переросло в протест против коррупции и преступности.

Главное противостояние с правоохранителями произошло у здания Конгресса в Лиме. Там полиция применила слезоточивый газ, в ответ летели фейерверки и камни.

По данным властей, один человек погиб, 122 пострадали. 11 самых активных демонстрантов были задержаны. В округе Лима планируют ввести чрезвычайное положение.

