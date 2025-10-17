В аэропорту Кишинева обнаружили бомбу в багаже

В аэропорту молдавской столицы обнаружили взрывное устройство в багаже одного из пассажиров. Проводится эвакуация.
При сканировании чемодана, который должен был попасть на борт самолета, направлявшегося в Милан, обнаружили взрывчатку. Воздушную гавань закрыли, всех сотрудников и пассажиров эвакуировали.
На месте работают взрывотехники, они осматривают подозрительный чемодан, чтобы обезвредить бомбу.
Как установили правоохранители, багаж принадлежал гражданину Албании. Мужчина оставил чемодан на территории аэропорта и скрылся. Он направляется в сторону Сынжеры. Проводится операция по задержанию.
Кишинев, Зоя Осколкова
