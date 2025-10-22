В Уганде более 60 человек погибли в аварии с участием автобусов

В Уганде более 60 человек стали жертвами массовой аварии. На месте работают экстренные службы, причины ДТП устанавливаются.
Смертельная авария с участием четырех транспортных средств произошла на трассе между городами Кампала и Гулу. Столкнулись два автобуса, грузовик и внедорожник.
По предварительным данным, водитель автобуса попытался обогнать грузовик и выехал на встречку. В это время водитель другого автобуса пошел на обгон внедорожника. В результате автобусы столкнулись, а затем в них врезались грузовой и легковой автомобили.
Подтверждена гибель 63 человек, пострадавших направили в госпитали. Проводится расследование.
Кампала, Зоя Осколкова
