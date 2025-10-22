Вертолет с президентом Индии провалился в бетон

Перевозивший президента Индии Драупади Мурму вертолет провалился в бетон при приземлении. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел во время визита главы государства в штат Керала. Через несколько секунд после приземления шасси вертолета провалилось в недавно залитый бетон вертолетной площадки.

Воздушное судно накренилось. Пожарные и полицейские вручную вытолкали вертолет из ямы в безопасное место. Пострадавших нет.

Мурму прилетела в Кералу в рамках официального визита, который продлится четыре дня. В ходе этой поездки президент посетит храм Сабаримала и проведет несколько торжественных церемоний.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube