В Ирландии в ходе протестов против произвола мигрантов задержали шесть человек

В Ирландии произошли столкновения с полицейскими протестующих, которые выступают против произвола мигрантов и бездействия властей.
Как сообщили в правоохранительных органах, демонстранты подожгли полицейские машины и попытались ослепить лазером пилотов вертолета полиции. Кроме того, они кидали камни и запускали пиротехнику в стражей порядка.
В результате за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов задержаны шесть человек.
Поводом для протестов стало изнасилование мигрантом десятилетней девочки. Предполагаемый преступник находился на территории страны нелегально: он должен был быть депортирован еще весной, но этого не было сделано.
Дублин, Зоя Осколкова
