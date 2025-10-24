В Японии вооруженный ножом мужчина ранил полицейского у посольства США

В Японии полицейский получил ножевое ранение у здания посольства США. Виновник задержан. Проводится расследование.
Сообщение о мужчине с ножом у американского диппредставительства в японской столице поступило в полицию сегодня после полудня (8:00 МСК). На место прибыл сотрудник спецподразделения по борьбе с беспорядками и попытался заговорить с вооруженным человеком.
В результате мужчина кинул нож и тот воткнулся в ногу полицейского. Предположительно, это произошло случайно, подозреваемого арестовали и обвинили в воспрепятствовании исполнению обязанности органами власти.
Мотивы задержанного устанавливаются.
Токио, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»