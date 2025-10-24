Группа российских альпинистов застряла на высоте более 8000 метров в Непале

В Непале российские альпинисты застряли на высоте более 8000 метров из-за непогоды. Туристы обратились за помощью к спасателям.

Пять российских альпинистов находятся на горе Манаслу на высоте 8163 метров уже несколько дней. Они планировали спуститься в лагерь, но из-за сильного ветра и снегопада вынуждены оставаться на месте и спать в палатках, ночью температура воздуха опускается до -28°C.

Как сообщили РИА «Новости» в посольстве России в Катманду, сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте со спасательными службами Непала.

«В настоящее время проведение эвакуации затруднено неблагоприятными погодными условиями, однако имеются основания полагать, что операция может начаться в ближайшее время», – сообщил пресс-секретарь посольства Александр Ивашев.

