В Британии выставлены на торги элитные суперкары нелегального мигранта

В Великобритании нелегальный мигрант владел дорогими суперкарами, деньги на покупку которых он получил путем мошенничества. Об этом сообщает The Daily Mail.

46-летнего мигранта из Мавритании Анопкумара Модха арестовали в прошлом году. Как установили следователи, мужчина проживал в Британии нелегально – в 2016 году у него истек срок визы.

За это время мигрант провернул мошенническую схему, продав 46 домов, которые ему не принадлежали. Таким образом Модха смог заработать свыше 11 млн долларов. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

У преступника конфисковали имущество, в которое входили элитные автомобили ограниченной серии – Aston Martin, Range Rover, Lamborghini, Porsche и BMW. Весь этот роскошный автопарк продадут на аукционе с 12 по 14 ноября.

Лондон, Зоя Осколкова

