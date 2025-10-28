Билл Гейтц больше не считает изменение климата главной проблемой человечества

Миллиардер и меценат Билл Гейтс, ведущий сторонник сокращения выбросов углерода, во вторник опубликовал интересное заявление. Он теперь считает, что пора прекратить финансировать кампанию по борьбе с изменениями климата.

Вместо этого, утверждает Гейтс, мировые филантропы должны увеличить свои инвестиции в другие усилия – направленные на профилактику болезней и голода.

По словам Гейтца, которого цитирует CNN, изменение климата не уничтожит человечество, и прошлые усилия, направленные на достижение нулевых выбросов углерода, добились реального прогресса. Но, считает Гейтс, прошлые инвестиции в борьбу с изменением климата были неуместны, и слишком много денег было вложено в дорогостоящие и сомнительные мероприятия.

«Изменение климата, болезни и бедность – все это основные проблемы,– написал Гейтс. – Мы должны иметь дело с ними пропорционально страданиям, которые они причиняют».

«Хотя изменение климата будет иметь серьезные последствия – особенно для людей в беднейших странах – оно не приведет к гибели человечества,– написал Гейтс. – Это шанс переориентироваться на метрику, которая должна иметь значение даже больше, чем выбросы и изменение температуры: улучшение жизни. Нашей главной целью должно быть предотвращение страданий, особенно для тех, кто находится в самых сложных условиях, кто живет в беднейших странах мира».

Напомним, что ранее Гейтс считал вопрос изменения климата очень важным.

Например, в своей статье от 2023 года Гейтс отметил, что большинство людей во всем мире борются с последствиями изменения климата, и им необходимо помогать всеми силами.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

