Бывший король Испании написал мемуары – ругает сына, хвалит Франко и сетует, что пенсию не платят

Бывший король Испании Хуан Карлос в своих мемуарах выражает восхищение диктатором Франсиско Франко, после которого он стал лидером Испании, и жалуется на его сына, короля Филиппа VI. Об этом сообщает французская и испанская пресса, ссылаясь на выдержки из книги, которая будет опубликована во Франции на следующей неделе.

Бывший король жил в уединении в Абу-Даби из-за коррупционных скандалов. Он назвал пожертвование в размере 100 миллионов долларов (более двух миллиардов крон) от Саудовской Аравии, которое привело к предъявлению ему обвинений в коррупции, серьёзной ошибкой.

Хуан Карлос стал королём Испании вскоре после смерти диктатора Франко в 1975 году и возглавил процесс восстановления демократических институтов в Испании. Для некоторых испанцев он до сих пор остаётся одним из символов возвращения демократии.

В своих мемуарах бывший монарх открыто говорит, что взошел на престол благодаря умирающему диктатору. «Я уважал его, ценил его ум и политическое чутьё», – пишет Хуан Карлос в своих мемуарах, сообщает газета Le Monde. «Я никогда никому не позволял критиковать его в моём присутствии», – добавил Хуан Карлос.

К концу своего почти 40-летнего правления Хуан Карлос подвергся критике за роскошный и экстравагантный образ жизни, а затем и за расследования по фактам уклонения от уплаты налогов и коррупции. Пресса широко освещала информацию о деньгах, полученных Хуаном Карлосом от Саудовской Аравии, на фоне подозрений во взяточничестве. Хуан Карлос утверждает, что получил 100 миллионов долларов. «Это был подарок, от которого я не мог отказаться», – заявил бывший монарх, назвав это «серьёзной ошибкой».

Хуан Карлос называет своего сына, нынешнего короля Филиппа VI, бессердечным. По данным СМИ, именно Фелипе VI стоит за решением бывшего монарха покинуть Испанию в 2020 году и уединиться в Абу-Даби. «Мой сын отвернулся от меня из-за долга», – говорится в мемуарах. Хуан Карлос также комментирует решение монарха прекратить выплату ему государственной пенсии. «Я единственный испанец, который не получал пенсию после почти 40 лет службы», – сказал Хуан Карлос.

Бывший король заявил французской газете Le Figaro, что выбрал эту арабскую страну, потому что испанским журналистам там не разрешают посещать его. «В последний раз, когда сюда приезжал испанский журналист, местные власти посадили его в тюрьму! Мне пришлось вмешаться, чтобы добиться его освобождения», – заявил Хуан Карлос парижской прессе.

Поддержка монархии в Испании значительно ослабла в последние годы, отчасти из-за скандалов вокруг Хуана Карлоса. «Испания не является автоматически монархической страной», – признал бывший король. Хуан Карлос время от времени посещает Испанию, что всегда широко освещается в испанской прессе. «Я живу без видения, без какой-либо уверенности, что когда-либо смогу вернуться и жить в своей стране», – написал 87-летний мужчина в своих мемуарах, сообщает газета El País.

