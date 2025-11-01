Мадуро: США пытаются развязать войну из-за природных богатств Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США пытаются организовать военный конфликт и госпереворот в его стране, чтобы захватить огромные запасы природных ресурсов.

«Если бы у Венесуэлы не было нефти, газа, золота, воды, миллионов гектаров плодородной земли и стратегического географического положения, о нас, возможно, никто бы и не говорил», – заявил Мадуро на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каракасе (цитата по РИА «Новости»).

Со своей стороны спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы также обвинил Вашингтон в развязывании войны в Карибском бассейне, отметив, что американский «брутальный флот» на основании «клеветы и лжи» совершает внесудебные расправы в водах региона. Он призвал парламенты континента активировать «дипломатию мира» и подтвердить положения Гаванской декларации 2014 года, провозгласившей Карибскую зону регионом мира.

Ранее газета The Miami Herald, ссылаясь на источники, сообщила, что американские войска в ближайшее время могут ударить по военной инфраструктуре в Венесуэле, которая, по версии Вашингтона, используется для перевозки наркотиков в США. Глава Госдепартамента Марко Рубио назвал публикацию фейком.

До этого несколько изданий сообщали о намерении США в любой момент атаковать военные объекты Венесуэлы, которые, по утверждению американской администрации, используются участниками «наркокартеля Солнц», который якобы возглавляет Николас Мадуро. В то же время президент США Дональд Трамп вчера опроверг информацию о том, что он принял решение начать военную операцию против Венесуэлы.

Меж тем силы самообороны обороны островного государства Тринидад и Тобаго, находящегося в 15 км от побережья Венесуэлы, приведены в состояние наивысшей боевой готовности. Также сообщается, что в Карибское море прибыл американский ракетный крейсер USS Gettysburg, усилив находящуюся там крупную группировку вооруженных сил США. Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет неделю назад приказал перенаправить авианосец USS Gerald Ford из Средиземного моря к берегам Латинской Америки, пишет «Интерфакс». Помимо этого, США закрыли участок воздушного пространства восточнее Пуэрто-Рико на период с 1 ноября по 31 марта для «обеспечения специальных мер безопасности». Закрытый коридор простирается от аэропорта имени Хосе Апонте де ла Торре, где дислоцированы американские истребители F-35, на юг до международного воздушного пространства в сторону Венесуэлы.

Каракас, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

