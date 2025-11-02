В Британии 10 человек пострадали при нападении с ножом в поезде

Десять человек пострадали при нападении с ножом на пассажиров поезда в Великобритании и были госпитализированы. Девять из них получили угрожающие жизни ранения, передает телеканал Sky News. Расследованием нападения занимается полиция по борьбе с терроризмом. Задержаны двое мужчин.

Нападение произошло около 19:40 в субботу недалеко от станции Хантингдон в британском графстве Кембриджшир в поезде, следовавшем из города Донкастер на лондонский вокзал Кингс-Кросс.

Очевидцы сообщили Sky News, что инцидент случился вскоре после того, как поезд отправился со станции Питерборо. Они видели мужчину с большим ножом, который ходил по поезду и наносил удары всем, кого встречал на своем пути. По словам очевидцев, в вагонах повсюду была кровь. Люди прятались в туалетах, чтобы спастись. Пассажиры давили друг друга, когда пытались убежать от нападавшего.

Также сообщается, что полицейские применили электрошокер к одному из нападавших, прежде чем арестовать его.

Поезд сделал экстренную остановку на станции Хантингдон. Сотрудники траснпортной полиции зашли в поезд и задержали двух человек.

Правоохранители объявили произошедшее «крупным инцидентом» и заявили, что в настоящее время расследованием занимается контртеррористическая полиция.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что «ужасающий инцидент» вызывает «глубокую обеспокоенность».

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что «глубоко опечалена» инцидентом, и призвала общественность «избегать комментариев и домыслов на данном раннем этапе расследования».

Лондон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube