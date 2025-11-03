российское информационное агентство 18+

Понедельник, 3 ноября 2025, 14:09 мск

Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни 20 человек, сотни получили ранения

Архив, фото Reuters

Жертвами землетрясения на севере Афганистана стали не менее 20 человек, ранения получили 320 человек. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на минздрав страны. В ведомстве отметили, что число погибших и раненых может возрасти по мере продолжения поисково-спасательных работ.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на понедельник, 3 ноября, в 45 километрах от Мазари-Шарифа, который является одним из крупнейших городов на севере Афганистана. В нем проживают порядка 523 тыс. человек.

Подземные толчки ощущались в Кабуле, а также в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Пакистане, Иране и в Индии. Информации о последствиях не поступало.

Удар подземной стихии нанес видимые повреждения всемирно известной Голубой мечети в Мазари-Шарифе, которая считается местом захоронения двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда халифа Али. Здание было построено в XV веке.

На кадрах, размещенных в соцсетях, видны обломки кладки и плитки, лежащие во дворе мечети, хотя основная конструкция находится в целостности. Местные СМИ сообщают об обрушении частей внешнего фасада сооружения, однако, как отмечается, внутренние части купола и основные колонны не пострадали.

Кабул, Наталья Петрова

