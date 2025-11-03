Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни 20 человек, сотни получили ранения

Жертвами землетрясения на севере Афганистана стали не менее 20 человек, ранения получили 320 человек. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на минздрав страны. В ведомстве отметили, что число погибших и раненых может возрасти по мере продолжения поисково-спасательных работ.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на понедельник, 3 ноября, в 45 километрах от Мазари-Шарифа, который является одним из крупнейших городов на севере Афганистана. В нем проживают порядка 523 тыс. человек.

Подземные толчки ощущались в Кабуле, а также в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Пакистане, Иране и в Индии. Информации о последствиях не поступало.

Удар подземной стихии нанес видимые повреждения всемирно известной Голубой мечети в Мазари-Шарифе, которая считается местом захоронения двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда халифа Али. Здание было построено в XV веке.

На кадрах, размещенных в соцсетях, видны обломки кладки и плитки, лежащие во дворе мечети, хотя основная конструкция находится в целостности. Местные СМИ сообщают об обрушении частей внешнего фасада сооружения, однако, как отмечается, внутренние части купола и основные колонны не пострадали.

