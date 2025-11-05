В Индии 11 человек погибли при столкновении поездов

В Индии произошла авария на железной дороге. В результате погибли 11 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

В штате Чхаттисгарх в центральной части страны столкнулись пассажирский и грузовой поезда. На место прибыли спасательные службы.

Часть вагонов с пассажирами от удара были сильно повреждены. Медикам пришлось оказывать помощь пострадавшим внутри, так как вытащить раненых не представлялось возможным.

На данный момент известно об 11 погибших, еще более 20 человек получили различные травмы.

Проводится расследование. Предположительно, причиной аварии могла стать техническая неисправность или ошибка машиниста.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

