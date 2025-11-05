В Судане потерпел крушение военный самолет

В Судане разбился военно-транспортный самолет Вооруженных сил. Об этом сообщило руководство суданской армии.

«Во время выполнения задания по доставке грузов для полевых частей 22-й пехотной дивизии в Бабанусе у самолета внезапно возникла техническая неисправность в правом крыле», – передает РИА «Новости».

В результате воздушное судно загорелось и рухнуло в Западном Кордофане. Экипаж погиб, точное количество пассажиров на борту не уточняется.

Представители суданского военного ведомства отметили, что пилоты специально уводили самолет от позиций военных, чтобы минимизировать потери на земле.

Хартум, Зоя Осколкова

