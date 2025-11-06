Житель Франции нашел клад при строительстве бассейна в саду

Житель Франции нашел клад, когда решил обустроить бассейн у себя на участке. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Мужчина из французской коммуны Нёвиль-сюр-Сон подготавливал территорию для бассейна в своем саду и нашел монеты и слитки. Ценности были бережно упакованы в полиэтиленовые пакеты, поэтому хорошо сохранились.

Стоимость клада оценивается в 700 тысяч евро.

Предыдущий владелец участка умер, и на данный момент нет сведений о том, кто мог спрятать сокровище. По номерам на слитках удалось выяснить, что золото было отлито около 15-20 лет назад на местном предприятии и приобретено законным путем.

Париж, Зоя Осколкова

