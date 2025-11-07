В аэропорту Нью-Дели задержали более 400 рейсов из-за сбоя

В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели задержали более 400 рейсов из-за сбоя в системе управления. Об этом сообщают индийские СМИ.

Техническая неисправность произошла в системе автоматической коммутации сообщений, которая передает данные о летных планах в систему автоматического слежения за полетами. В результате сотрудникам пришлось вручную обрабатывать информацию.

В результате было задержано 313 прибывающих и 118 вылетающих рейсов. Технические специалисты работают над устранением неисправностей.

Аэропорт Нью-Дели – самый загруженный в Индии, он обслуживает более 1,5 тысячи рейсов в день. Авиакомпании посоветовали пассажирам проверять статус рейса на их сайтах перед тем, как отправляться в воздушную гавань.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

