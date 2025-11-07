Что представляет собой третий авианосец Китая – анализ

В пятницу Китай объявил о вводе в эксплуатацию своего третьего авианосца, впервые оснащённого электромагнитной катапультой, что стало важной вехой в модернизации ВМС Китая перед лицом Соединённых Штатов. Эта современная катапультная технология, ранее имевшаяся только у США, позволяет кораблю «Фуцзянь» запускать более широкий спектр самолётов, оснащённых более мощным вооружением и обладающих большей дальностью полёта, чем два его предшественника, пишет BFMTV.

Несмотря на военно-морское соперничество с Вашингтоном в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня, Пекин, тем не менее, по-прежнему значительно отстает от американцев с точки зрения возможностей проецирования силы, отмечают большинство аналитиков.

Корабль был официально введен в эксплуатацию на церемонии, состоявшейся в среду на тропическом острове Хайнань (южный Китай), в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает государственное информационное агентство «Синьхуа». «После церемонии Си Цзиньпин поднялся на борт «Фуцзянь» (...) и ознакомился с развитием боевых возможностей авианосца, а также с конструкцией и применением электромагнитной катапульты», – добавил тот же источник.

Электромагнитная система катапульты

«Фуцзянь», оснащенный неатомными (не ядерными) двигателями, является крупнейшим и самым современным авианосцем Китая. Ранее у страны было два таких авианосца: «Ленин», приобретенный у Украины в 2000 году, и «Шаньдун», первый авианосец отечественной постройки, вступивший в строй в 2019 году. Однако они не обладают его уровнем технологий: без катапульт они оснащены трамплином, что не позволяет самолетам взлетать с той же мощностью. Это вынуждает их нести меньше вооружения и топлива.

«Ни одна другая западная страна, кроме США, не располагает авианосцем аналогичного размера и возможностей», – рассказал агентству AFP специалист по военно-морским вооружениям Алекс Лак.

«Фуцзянь» оснащён электромагнитной катапультой (EMALS), в то время как большинство обычных катапульт авианосцев используют паровую энергию – менее эффективную технологию. Единственным другим авианосцем, оснащённым этой системой, в настоящее время является авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд». В сентябре Китай опубликовал видео взлётов и посадок самолётов (в том числе истребителя-невидимки пятого поколения J-35) с «Фуцзяня».

Государственная телекомпания CCTV назвала это «новым прорывом» в развитии китайских авианосцев и «важной вехой» в модернизации военно-морского флота. «Пройдёт ещё несколько лет, прежде чем этот авианосец достигнет настоящей боеспособности», и «Китаю потребуется несколько авианосцев такого типа», чтобы «действительно изменить баланс сил», отмечает Алекс Лак.

«Китайский флот остаётся позади»

«Китайский флот отстаёт от своих потенциальных противников, особенно от Соединённых Штатов, с точки зрения накопленного оперативного опыта, подготовки авианосных ударных групп и, прежде всего, реального боевого опыта», что является «серьёзным недостатком», – заявил агентству AFP Колин Ко, специалист по военно-морским вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе из Наньянского технологического университета в Сингапуре.

В последние годы транзит китайских авианосцев в Южно-Китайском море, вблизи спорных островов и вокруг Тайваня, острова, на который претендует Пекин, вызывал опасения в Вашингтоне. Однако до сих пор «Китай не использовал свои авианосцы для демонстрации силы на больших расстояниях, и «Фуцзянь» вряд ли изменит эту динамику», отмечает Алекс Лак, который считает, что корабль будет использоваться в первую очередь для «учебных учений».

Корабль, «скорее всего, будет использоваться для продолжения испытаний» и «извлечения новых уроков для будущих» авианосцев, добавляет Колин Кох, не исключая при этом, что он может быть использован для «учений вокруг Тайваня».

Китай уже несколько десятилетий инвестирует в модернизацию своих вооружённых сил, что соответствует его растущему дипломатическому и экономическому влиянию. Эта тенденция вызывает опасения у некоторых его азиатских соседей. Пекин утверждает, что его военная политика носит «оборонительный» характер и что он стремится лишь к сохранению своего суверенитета. Ходят упорные слухи о строительстве четвёртого авианосца, который может вступить в строй в начале 2030-х годов, пишет BFMTV.

Пекин, Елена Васильева

