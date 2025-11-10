В Индонезии хотят запретить детям онлайн-игры после взрыва в школе

Власти Индонезии хотят запретить доступ несовершеннолетних к некоторым видеоиграм после взрыва в школе. Об этом заявил министр госсекретариата республики Прасетио Хади.

Взрыв в мечети на территории школьного комплекса произошел во время пятничной молитвы 7 ноября. Сначала сообщалось о 54 пострадавших, затем число раненых увеличилось до 96.

По предварительной версии, причиной взрыва стали действия одного из учащихся.

Президент Индонезии Прабово Субианто поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность ограничения доступа к ряду онлайн-игр. Хади отметил, что некоторые видеоигры могут содержать сцены насилия и негативно влиять на психику подростков.

Джакарта, Зоя Осколкова

