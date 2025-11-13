российское информационное агентство 18+

Четверг, 13 ноября 2025

В Южной Корее грузовик на большой скорости влетел на рынок, есть пострадавшие

В Южной Корее грузовик протаранил торговые ряды. В результате пострадали более 20 человек. Проводится расследование.

Инцидент произошел в городе Пучхон. Небольшой грузовик на большой скорости влетел на рынок в районах Вонджон-дон, Оджон-гу, Пучхон-си, Кёнгидо и сбил несколько торговых палаток.

На данный момент известно о 20 пострадавших, 12 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте работают оперативные службы и правоохранители. Личность водителя грузовика установили. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Сеул, Зоя Осколкова

