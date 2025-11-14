Просителям американской визы теперь может быть отказано из-за плохого здоровья

В соответствии с новыми правилами, вступившими в силу в США, американским посольствам и консульствам теперь придется принимать во внимание состояние здоровья заявителей на визу.

Теперь иностранцам, желающим иммигрировать в Соединенные Штаты, может быть отказано в выдаче визы из-за состояния их здоровья.

Новые правила, которые значительно расширяют уже действующие, содержатся в уведомлении, разосланном ранее в этом месяце государственным секретарем Марко Рубио посольствам и консульствам США по всему миру.

Среди патологий здоровья, которые могут привести к отказу в визе,– ожирение, диабет и рак, которые могут потребовать «лечения стоимостью в несколько сотен тысяч долларов».

«Необходимо учитывать состояние здоровья заявителя», – говорится в уведомлении, впервые опубликованном на специализированном сайте KFF Health News и подтвержденном агентством AFP. Посольствам также предлагается оценить, есть ли у членов их семей «инвалидность, хронические заболевания или другие особые потребности, требующие ухода».

После возвращения к власти в январе президент Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией абсолютным приоритетом, но он также значительно ужесточил условия въезда в Соединенные Штаты для легальных мигрантов.

Кроме того, Госдепартамент аннулировал десятки тысяч виз для граждан США, в том числе за мнения, которые они сочли антиамериканскими.

«Не секрет, что администрация Трампа ставит интересы американского народа на первое место, – заявил в электронном письме заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт. – Это включает в себя реализацию политики, которая гарантирует, что наша иммиграционная система не станет бременем для американских налогоплательщиков».

Кандидаты на получение долгосрочной визы также должны заранее пройти медицинское обследование и сдать анализы на наличие инфекционных заболеваний.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

