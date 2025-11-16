В Мексике более 100 полицейских пострадали в столкновениях на акции протеста

В столице Мексики на молодежном антиправительственном марше произошли столкновения демонстрантов с полицией. В результате пострадали более 100 силовиков. Об этом сообщил министр общественной безопасности Мехико Пабло Васкес Камачо.

По его словам, марш проходил мирно в течение нескольких часов, но затем появилась группа людей в масках, которые стали зачинщиками беспорядков. Манифестанты напали на сотрудников полиции, нанося удары и бросая взрывные предметы, у некоторых стражей порядка вырвали щиты и радиостанции.

60 пострадавшим правоохранителям оказали помощь на месте, еще 40 доставлены в больницы, у 36 из них порезы, ушибы и незначительные травмы, еще четверо госпитализированы, их ранения не представляют угрозу для жизни, передает РИА «Новости».

Власти Мексики считают, что марш не являлся инициативой или следствием гражданского недовольства, а стал результатом дезинформации, целью которой является поляризация, ослабление правительства и манипуляция молодыми людьми в политических целях.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube