Папа Римский осудил бедность и призвал с ней бороться всеми силами

В воскресенье, 16 ноября, в Риме Папа Римский Лев XIV осудил бедность, призвав мировых лидеров и католиков оказать помощь обездоленным людям во время «Юбилея бедных».

Папа сделал социальную справедливость центральной темой своего понтификата, который длится уже шестой месяц с момента его назначения главой католиков мира в мае, после смерти Папы Франциска.

Во время мессы в соборе Святого Петра Лев заявил, что Церковь «по-прежнему отмечена старыми и новыми формами бедности», но что она надеется стать «матерью бедных, местом гостеприимства и справедливости».

«Услышьте крик самых бедных»

В это воскресенье отмечался «Юбилей бедных» – одно из многочисленных мероприятий, организованных в Святой год и привлекающих паломников со всего мира. Он совпал со Всемирным днём бедных – ежегодным праздником, учреждённым Папой Франциском в 2017 году.

«Поэтому я призываю глав государств и лидеров наций прислушаться к голосу беднейших слоев населения», – заявил Леон в своем выступлении.

«Не может быть мира без справедливости, и бедные напоминают нам об этом разными способами: своими миграциями, а также своими криками, часто заглушаемыми мифом о благополучии и прогрессе, который не учитывает всех и даже забывает многих людей, бросая их на произвол судьбы», – добавил он.

Помимо материальной бедности, Папа говорил о «многочисленных нравственных и духовных ситуациях», ведущих к одиночеству. Он призвал верующих быть «внимательными к другим (...) становясь свидетелями Божьей нежности».

Большой обед, в том числе для бездомных

После мессы Папа принял участие в большом обеде в Ватикане, на котором присутствовало около 1300 человек, включая бездомных, беженцев и людей с ограниченными возможностями, благословив трапезу. В это же время в Риме проходили и другие благотворительные мероприятия.

Выступая перед собравшейся на площади Святого Петра толпой, Папа также осудил преследования христиан во всем мире, особенно в Бангладеш, Нигерии, Мозамбике и Судане, и упомянул о всплеске насилия в продолжающемся конфликте в Демократической Республике Конго.

«Я молюсь вместе с семьями Киву в Демократической Республике Конго, где в последние дни произошла резня мирных жителей; по меньшей мере 20 человек стали жертвами террористического акта», – посетовал он.

Ватикан, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube